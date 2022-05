Els defensors d'una candidatura unitària de país a les eleccions espanyoles han reaccionat davant la notícia d'Ultima Hora que ha donat a conèixer que gairebé la meitat de la població de les Balears ha nascut fora del territori.

Un total de 541.127 residents han nascut a una altra comunitat o a l'estranger. Per contra, hi ha 635.127 persones nascudes a les Illes Balears. Els nascuts fora representen el 46% de la població i és la xifra més elevada de l'Estat.

Davant aquestes dades, els membres de la campanya per una candidatura unitària remarquen que és «imprescindible unir forces perquè els partits de país es donin a conèixer als nouvinguts».

Els partits de país

Els impulsors de la campanya celebren la creació d’Ara Més (MÉS per Mallorca, Més per Menorca, Ara Eivissa i independents), però esperen que aquesta nova formació sigui «una primera passa cap a un acord més ampli amb la resta de partits de país» per a constituir una llista única al Congrés espanyol.

«La consecució d'un diputat propi a les darreres eleccions va requerir al voltant de 39.000 vots, una xifra a la qual El Pi i MÉS no s’hi han aproximat mai en solitari. Per responsabilitat i pel bé de les Illes Balears, per tant, esperam que uneixin esforços i acordin una llista única perquè no es perdi cap vot pel camí», han remarcat.