Podem Palma rebutja l'acord sobre els creuers per «no donar solucions contra la contaminació i la saturació»

Podem Palma ha volgut expressar que l’acord que s'ha escenificat aquest dijous entre la Conselleria de Turisme i la patronal internacional dels creuers, CLIA, no compta ni comptarà amb el suport de la formació, perquè «no aporta solucions reals als problemes de la contaminació i saturació provocats pels creuers, i perquè s'ha pres de forma unilateral, sense cercar el consens amb la societat civil -encapçalada en aquest cas per la Plataforma Anticreuers- ni amb la resta de partits polítics del pacte progressista».

«Creiem que, una vegada més, es perd l'oportunitat de posar límits amb sentit comú i s'opta, com sempre, per un creixement insostenible sobre la salut i el benestar de la població resident. La Conselleria de Turisme duu dues legislatures senceres afavorint aquest disbarat i sense plantejar ni una mesura real per regular-lo. Ben al contrari, en els darrers anys -exceptuant òbviament els de la Covid- s'ha optat per donar la benvinguda encara a més creuers de grans dimensions al nostre port. I ara ens venen aquest acord, que no aporta cap solució a cap dels problemes», remarquen.

El port de Palma, una temporada més, està ple de creuers amb els motors en marxa, contaminant l’aire al ritme de milions de cotxes, i el centre de Palma ja està massificat de persones que davallen d'aquests vaixells. «Som al mes de maig, i ja hi ha massa creuers diaris i massa creueristes. Aquesta situació no pot continuar més, s’ha de decréixer ja. I aquest acord no només no permet decréixer, sinó que permet continuar creixent en nombre de visitants i massificar la nostra ciutat en èpoques de l'any en les quals encara no ho està, i en detriment, com sempre, de la qualitat de vida de les persones residents a Palma», han explicat.

Des de Podem Palma no demanen, en cap cas, que s’elimini el turisme de creuers, ja que «som conscients de la seva importància a nivell laboral i econòmic per a moltes persones i per al comerç de la nostra ciutat, però sí creiem fermament que se li ha de posar límits i regular-lo, i que aquests límits no es poden fiar a la suposada bona voluntat de les navilieres, com fa la Conselleria de Turisme».

Per últim, i com ja han fet en anteriors ocasions, com a formació reclamen: primer, que es posi com a límit un creuer i 5.000 creueristes diaris com a màxim a Palma; segon, que es negociï amb el Govern espanyol una cogestió efectiva del port de Palma, on les institucions que han de vetllar pels interessos de les persones residents aquí puguin influir de manera real per a avançar cap a la necessària limitació d’aquesta activitat; i tercer, que s'avanci en una norma que obligui els vaixells que vulguin atracar a Palma a implantar urgentment energies renovables i prohibeixi l'actual fuel-oil, el carburant més contaminant.