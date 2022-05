El Parlament insta el Govern a crear un òrgan que impulsi la participació activa d’infants i adolescents

La Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del Parlament ha aprovat per unanimitat aquest dijous, 5 de maig, la Proposició No de Llei (PNL) per a l'impuls i creació del Consell autonòmic de la participació de la infància i l'adolescència de les Balears. Ara, insta el Govern que posi en marxa la creació d'aquest òrgan.

Aquest consell preveu ser un òrgan permanent i estable de consulta, representació i participació de tots els nins i adolescents. Estarà conformat per una assemblea formada per 34 joves d'entre 8 i 17 anys, representants dels diferents consells locals.

L'objectiu és afavorir la construcció d'una ciutadania activa, en la qual els joves prenguin part de la societat a través d'un fòrum de participació, en el qual puguin expressar les seves idees i proposin les mesures pertinents.

Cal recordar que 12 municipis de les Balears ja compten amb el reconeixement com a Ciutats Amigues de la Infància (CAI), el qual té en compte el foment de la participació infantil en els espais reservats per a ells, donar suport a la creació de plans d'infància municipal, impulsar polítiques en benefici dels nins i promoure el treball en xarxa entre els membres de la iniciativa.