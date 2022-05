Vidal: «L’ampliació comercial de Son Santjoan posa en perill la seguretat aèria»

El senador autonòmic per les Illes Balears Vicenç Vidal, de MÉS per Mallorca, i el diputat de la formació ecosobiranista Josep Ferrà han expressat al Parlament el seu «suport total» a les reivindicacions del Comitè d'empresa del centre i la torre de Control de l'aeroport de Palma per a «paralitzar l'actual projecte d'ampliació i remodelació del Centre de control aeri (ENAIRE) i abordar amb transparència, rigorositat i calma un futur projecte fora de l'espai de l'aeroport».

Per a Vidal, és «extremadament preocupant que amb l'actual iniciativa en marxa, de la qual ja s'ha licitat el plec per a l'adjudicació del projecte base de les obres, AENA prioritzi la zona comercial a la seguretat aèria tot fent referència a que, segons allò previst, les noves edificacions provocarien problemes de mobilitat als treballadors dins el recinte, incrementarien el temps de resposta tècnica en cas d'incidències, dificultats d'accés en una situació d'emergències o accidents i dificultats serioses a l'hora d'aplicar una evacuació o un pla d'autoprotecció».

A aquesta qüestió, el diputat Ferrà ha afegit que el pla d'AENA pot ser «un perill real per als 340 llocs de feina al voltant de les activitats del centre i per a la correcta estabilització d'aquests llocs de treball en un context insegur» al mateix temps que ha advertit de la «pèrdua de sobirania per a les Illes Balears que representa un canvi en el control de la mobilitat interinsular com el que es planteja».

El senador autonòmic ha afirmat, també que les obres previstes «tenen poc sentit en un edifici quasi obsolet -fou inaugurat el 1988- que ha patit remodelacions diverses; amb espai insuficient per a albergar les millores tècniques que vendran en el futur; i amb una manca d'adequació total de les instal·lacions per a una eficiència energètica adequada».

Finalment, Ferrà ha defensat que, en sintonia amb les demandes dels treballadors, «cal reclamar a l'Estat una inversió més reflexionada en el centre de control aeri que prioritzi la seguretat aèria i consolidi els llocs de treball».