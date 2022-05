Juaneda i Castells lideraran les candidatures de Més per Menorca al Consell i al Parlament

El passat 28 d’abril es va tancar el termini per a la presentació de candidatures a les primàries de Més per Menorca, tal com ho estableix el reglament de primàries de la formació. Aquest termini es tancava amb la presentació d’una candidatura per al Consell Insular de Menorca i una altra per al Parlament de les Illes Balears.

Ambdues candidatures estan conformades per equips de cinc persones:

Candidatura al Consell Insular de Menorca

1. Josep Juaneda Mercadal

2. Noemí García García

3. Esteve Barceló Marquès

4. Raquel Marquès Díez

5. Ferran Andreu Camps

Candidatura al Parlament de les Illes Balears

1. Josep Castells Baró

2. Joana Gomila Lluch

3. Miquel Àngel Maria Ballester

4. Leonor Berja Riudavets

5. Damià Moll Cardona

Com que no s’han presentat més candidatures, el reglament de primàries de Més per Menorca estableix que no es procedirà a cap votació i que, per tant, queden proclamades com a candidatures oficials del partit les que s’han presentat.

El proper 14 de maig se celebrarà una assemblea del partit on tendrà lloc la presentació de les candidatures als adherits i adherides de Més per Menorca.

Així mateix, tal com estableix el reglament de primàries, la resta de membres de les respectives candidatures seran proposats per l'executiva i posteriorment ratificats per l'assemblea de Més per Menorca.