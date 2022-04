Prohens critica la protecció dels espais naturals del Govern argumentant que «això ja ho feia la Llei de Costes»

La presidenta del Partit Popular de les Balears, Marga Prohens, ha criticat la decisió del Govern de defensar i protegir els espais naturals argumentant que «això ja ho feia la Llei de Costes».

A més, Prohens ha assegurat que veu «una nova passa cap a la turismofòbia i el decreixement», afirmant que «l'atac» del Govern contra els xibius de platja a les Balears «és una obessió ideològica d'Armengol».

Prohens ha acudit acompanyada per la batlessa de Campos, Xisca Porquer, a la Platja des Morters, a es Trenc, on enguany «no hi podrà haver xibius» i ha assenyalat que enguany només es permetran 3 dels 6 xibius que hi havia fins ara i que l'ajuntament del municipi encara no ha rebut els informes de Demarcació de Costes per poder treure a licitació les concessions.

La cap dels conservadors ha defensat la necessitat de «la protecció dels espais naturals, especialment d'aquells fràgils com els sistemes dunars», però ha recordat que això ja es preveia amb la llei de Costes de 2013 que va establir la distància necessària o que les estructures fossin desmuntables. En aquesta línia, Prohens ha titllat de «fals que els xibius suposin un efecte crida a les platges, ja que la gent continuarà venint, o que tenguin res a veure amb el retrocés de l'arena». «Es tracta d'una excusa del Govern per donar una nova passa cap a la turismofòbia i el decreixement amb aquesta política de xibius zero a les Balears».