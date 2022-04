El PP acusa Medi Ambient de «voler dur a la ruïna» els barets de platja de les Balears

El Partit Popular de les Illes Balears ha registrat al Parlament una interpel·lació urgent al conseller de Medi Ambient i Territori, Miquel Mir, per «voler dur a la ruïna» els barets de platja de les platges de l'arxipèlag, han explicat a través d'un comunicat. L'objectiu és «evidenciar que aquests atacs als barets de platja no tenen cap efecte en la protecció dels espais naturals, sinó que l'únic efecte que tendran és la ruïna que duran a aquests negocis», ha declarat el portaveu de la formació a la comissió de Medi Ambient del Parlament, Javi Bonet.

El partit, després de ja haver abordat el tema amb una pregunta de control al ple, ara volen una resposta sobre els informes del Govern instant a Demarcació de Costes a eliminar diferents barets de platja a les platges de les Balears, així com terrasses de restaurants a peu de platja. «Medi Ambient està fent informes ideològics que van més enllà de la llei de Costes i que rompen l'equilibri entre la protecció dels espais naturals i l'activitat econòmica», ha alertat Bonet, que manté, com ja va denunciar, que «l'objectiu del Govern és barets de platja zero a les Balears».

El diputat popular ha recordat que, tot i defensar «la protecció i conservació dels espais naturals, especialment d'aquells més fràgils, com els sistemes dunars», la Llei de Costes de 2013 ja «va establir les condicions per garantir la seva protecció, com que les estructures fossin desmuntables, però permetent mantenir l'activitat dels barets de platja existents, com així ha estat fins a la data». En aquest sentit, lamenta que «les exigències que es plantegen ara, com la prohibició de les terrasses o de tenir alternadors, suposen acabar amb els barets de platja, però no tenen cap efecte en la protecció dels espais naturals» i, per això, «l'únic efecte és la ruïna que duran a aquests negocis», ha conclòs.