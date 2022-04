Anuncien quan es començarà a construir el nou edifici del Sistema d'Observació i Predicció Costaner

El nou edifici del Sistema d'Observació i Predicció Costaner de les Illes Balears (SOCIB) es començarà a construir la setmana que ve. Així ho han anunciat aquest dijous la presidenta del Govern, Francina Armengol, i la ministra de Ciència i Innovació, Diana Morant, després d'una reunió que ha tingut lloc al Consolat de Mar i a la qual també ha assistit el conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura, Miquel Company. Aquest edifici es finança a parts iguals entre les dues institucions i estarà ubicat al pol marí. Allà també està previst ubicar-hi el nou edifici de la seu de l'Institut Espanyol d'Oceanografia, del qual durant les properes setmanes s'iniciarà la licitació de la redacció del projecte.

La presidenta Armengol ha destacat el treball conjunt entre els dos governs i «l'aposta clara» que ambdues institucions fan pel SOCIB, que també s'ha de traslladar pressupostàriament al nou conveni de col·laboració que s'està elaborant per renovar l'actual. «La diversificació econòmica ha d'anar lligada a la ciència i la innovació», ha dit la presidenta, i ha fet valdre «l'excel·lència investigadora» de les Illes Balears en l'àmbit de la recerca marina, tot recordant també que pròximament la Universitat de les Illes Balears començarà a impartir el grau de Ciències de la mar.

Per la seva banda, la ministra ha recordat que entre els anys 2018 i 2021 el ministeri ha destinat 47,4 milions a les Illes Balears per a projectes i contractes de recerca. Es tracta de prop de 32 milions transferits a través de l'Agència Estatal de Recerca (AEI) per a 298 projectes d'investigació i contractes d'I+D+i; 10,5 milions a través del Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI) amb els quals s'han impulsat 26 projectes d'I+D+i, i 5,2 milions d'euros a entitats d'investigació sanitària, a través de l'Institut de Salut Carles III, que han impulsat 65 projectes i contractes.

Participació de les Balears en els plans complementaris d'R+D+I

Un altre dels temes tractats en la reunió d'aquest dijpus és la participació de les Illes Balears en quatre dels plans complementaris d'R+D+I que el Ministeri de Ciència i Innovació està impulsant guiat per les comunitats autònomes en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, ja que, a més dels dos plans en què ja estava prevista la participació balear —biodiversitat i astrofísica—, es treballarà perquè les Illes també participin de les xarxes interregionals de recerca al voltant de les ciències marines i de la biotecnologia aplicada a la salut.

Abans de la reunió al Consolat de Mar, la ministra Morant i el conseller Company han tingut l'oportunitat de visitar la seu del COB IEO, al Moll Vell de Palma, acompanyats del seu director, Antoni Quetglas, i del director general Política Universitària i Recerca, Josep Lluís Pons. Seguidament, la comitiva s'ha desplaçat a la seu de la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura, on s'han reunit amb el director del Sistema d'Observació i Predicció Costaner de les Illes Balears (SOCIB), Joaquim Tintoré, per tractar dels desafiaments de futur per a aquest organisme, declarat infraestructura científica i tecnològica singular (ICTS), i els projectes amb impacte transformador en l'àmbit de les ciències i tecnologies marines que hi preveuen dur a terme.