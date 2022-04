El Pi critica la decisió del Parlament de fer la licitació dels nous centres de salut en bloc

La Comissió de Salut del Parlament ha rebutjat una Proposició No de Llei (PNL), presentada per El Pi-Proposta per les Illes Balears, que instava el Govern a realitzar una contractació individual per cadascun dels nous centres de salut projectats.

La licitació conjunta dels nou nous centres de salut «xoca frontalment amb l'esperit legal de la contractació per lots», ha dit la diputada de la formació, Lina Pons. Les administracions públiques «han de procurar fer la contractació per lots per així afavorir que el màxim d'empreses puguin participar en la licitació», ha afegit.

Des d'El Pi han criticat que el PSIB, MÉS per Mallorca i Unidas Podemos hagin votat en contra de la iniciativa malgrat que el Tribunal Administratiu Central anul·lés la licitació per no justificar-la en bloc. «No han rectificat, nosaltres el que demanàvem era que es fes una licitació individual per cada centre de salut i així beneficiar al màxim els empresaris i treballadors de les Illes per aconseguir un repartiment més equitatiu i més just dels recursos invertits», ha criticat.