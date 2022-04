GOB Menorca: «Frenar la tramitació d'instruments tan importants com una Llei de Reserva de Biosfera ha de tenir una explicació diàfana i justificada»

El GOB Menorca ha mostrat «preocupació» davant la suspensió sobtada del Ple extraordinari del Consell Insular de Menorca, que havia d'aprovar la proposició de Llei de la Reserva de Biosfera de Menorca, aquest dilluns 11 d'abril. Aquest fet ha succeït després que s'hagi trencat l'acord de govern tripartit menorquí perquè el Govern i el Ministeri espanyol de Transició Ecològica han enviat diferents informes que «plantegen potencials discrepàncies de competències» amb relació a la Llei.

L’entitat considera que «dotar la Reserva de Biosfera d'una Llei que en reguli alguns dels aspectes claus, s'ha considerat sempre una necessitat». Per això mateix, han declarat que «frenar la tramitació d'instruments tan importants com una Llei de Reserva de Biosfera ha de tenir una explicació diàfana i justificada».

Davant aquesta aturada, han anunciat que els «sorprèn que els informes arribin a darrer moment». Han volgut fer constar que «el text de la Llei va iniciar els seus tràmits l'estiu de 2019» i, posteriorment, s'han fet dues exposicions públiques per tal de fer-hi aportacions i al·legacions, així com «reunions del Consell Social de la Reserva, que reuneix representants dels ajuntaments, Govern Balear i Govern de l'Estat espanyol, a més d'entitats, col·legis professionals i empresaris».

Per altra banda, també han denunciat que «no s'entén per quin motiu aquesta proposició de Menorca és objecte d'informes previs que tenen la capacitat de paralitzar-la», ja que «mai s'emeten informes sobre qüestions de competències davant una proposició de Llei», han afegit. Consideren que «hi ha hagut temps de sobre per negociar entre institucions».

L'entitat ecologista de Menorca ha lamentat que «el que havia de ser una data de celebració és ara una data de crisi». També, han demanat «al Consell Insular que es treballi per solucionar la situació creada i que s'estigui a l'altura de les necessitats de la societat actual»; «la responsabilitat de les institucions menorquines és que surti endavant i amb continguts reals», han conclòs.