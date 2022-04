IB3 incentivarà la publicitat en català per a incrementar-hi la presència de la llengua pròpia

Els serveis jurídics d'IB3 han donat el vistiplau per a posar en marxa una iniciativa de MÉS per Mallorca per a incentivar la publicitat en català a la ràdio i televisió pública de les Illes Balears. Segons els tècnics de l'ens, «no existeix cap objecció d'ordre jurídic per aplicar aquest descompte tarifari».

Així ho ha anunciat el portaveu de MÉS al Parlament, Miquel Ensenyat, qui ha recordat que el passat mes de novembre la formació mallorquinista va proposar al Director General d'IB3 incentivar la publicitat en català per a incrementar la presència de la llengua pròpia als mitjans públics. En concret, ha explicat Ensenyat, «vàrem reclamar a IB3 incloure descomptes tarifaris als anuncis que s'emetin en català. Especialment, la nostra proposta plantejava fomentar la realització d'anuncis en català dirigits al públic infantil i juvenil».

El portaveu de MÉS ha afirmat que «després d'insistir durant els darrers mesos, avui hem rebut una notificació de la conselleria de Presidència on ens confirma la viabilitat de la proposta». Ara s'estan avaluant les distintes opcions de descompte a aplicar per fomentar els anuncis produïts en català, d'acord amb criteris comercials i estratègics.

En aquest context, Miquel Ensenyat ha detallat que «si bé és cert que la situació ideal seria renunciar a l'emissió de publicitat com ja ocorre a Televisió Espanyola, de moment, som conscients que IB3 no pot renunciar a uns ingressos que contribueixin a mantenir la continuïtat de la ràdio i la televisió pública de les Illes Balears. No obstant això, insistim en el fet que la rendibilitat de l'ens públic ha de ser més social que no econòmica», ha conclòs.