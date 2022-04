El Govern defensa a Brussel·les un augment de les ajudes al transport de mercaderies a les empreses de les illes

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha reclamat a la Comissió Europea que mantingui a les Illes Balears en l'agenda europea tenint en compte els desavantatges generats per la insularitat. En aquest sentit, Armengol ha defensat aquest dimecres a Brussel·les, en una reunió mantinguda amb la comissària europea de Transport, Adina Valean, un augment de les ajudes al transport de mercaderies a les empreses de les illes.

El Govern ha defensat que les ajudes al transport de mercaderies en totes les illes de la Unió Europea, independentment que tinguin consideració de regió ultraperifèrica o allunyada, deixin de ser considerades ajudes que alteren la lliure competència de mercat entre els països de la UE. És a dir, que les ajudes al transport no quedin subjectes al futur règim de minimis.

La presidenta Armengol, acompanyada de la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors, Rosario Sánchez, i del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, Iago Negueruela, ha remarcat que l'objecte de les ajudes al transport de mercaderies en regions insulars és compensar un desavantatge competitiu derivat de la discontinuïtat territorial que caracteritza la insularitat, tenint en compte la importància cabdal del transport marítim i aeri a les illes.

Per aquest motiu, i d'acord amb l'especial atenció a les regions insulars (per la seva pròpia condició permanent de discontinuïtat territorial amb el continent) a la qual es refereix l'article 174 del Tractat de Funcionament de la UE, el Govern defensa una flexibilització de la regla europea de minimis per tal de superar el límit de 200.000 euros en tres anys a les ajudes a les empreses de les illes, una reclamació unànime i molt rellevant per a les empreses de les Balears.

«Negociam aquestes mesures per poder ajudar a les empreses de les Illes i que puguin ser igual de competitives que les empreses dels territoris peninsulars», ha destacat Armengol, qui ha recordat la feina conjunta en aquest sentit amb el Govern d'Espanya i ha valorat la «gran receptivitat» de la comissària europea de Transport a incorporar «la visió insular» a les polítiques europees, una de les prioritats de les Illes Balears durant la seva actual etapa en la presidència de la Comissió d'Illes de la Conferència de Regions Perifèriques i Marítimes.

Durant la trobada, la presidenta del Govern també ha agraït la predisposició de la comissària europea de Transport i ha donat «l'enhorabona» a les institucions europees per «l'enfocament de la política europea» per fer front a l'impacte de la pandèmia de la COVID-19, ja que «la UE ha treballat intensament aquests anys per activar els nous fons europeus i per garantir la vacunació a tothom», entre altres aspectes.

En relació amb els fons europeus, el Govern ha emplaçat a la comissària a mantenir noves reunions per continuar treballant en aquest sentit, davant el plantejament de la possibilitat d'accedir a més fons europeus, per a diversos projectes en matèria de mobilitat sostenible a les illes. També ha recordat que les Illes Balears són la comunitat amb major nivell d'execució dels fons FEDER i REACT i que més està avançant en els projectes dels fons Next Generation.