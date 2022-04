El Pi-Palma denuncia l’abandonament dels jardins de s’Hort del Rei

El Pi-Palma denuncia el mal estat i la deixadesa dels jardins de s’Hort del Rei. El president de la formació a Ciutat, Josep Melià, ha assegurat que l’estat en què es troba aquest espai emblemàtic, turístic i de referència a Palma és «un exemple del manteniment nefast que fa Cort” i ha afegit que “una ciutat turística com Palma ha de tenir els espais públics en condicions i no estar deixats de qualsevol manera i sense manteniment».

Així mateix, el vicepresident de la formació, Carles Cabrera, ha assenyalat el mal estat de la font de l’entrada als jardins. «Abans aquest era un lloc emblemàtic, l’estat de deixadesa actual és insostenible. Palma necessita millorar moltíssim», ha remarcat.

En contraposició al mal estat dels jardins, Cabrera reclama a Cort que pregui exemple de Can Forteza-Rei que ha recuperat i rehabilitat la família. «L’administració pública hauria de prendre exemple, perquè és impresentable que edificis com Can Weyler o el de Gesa estiguin abandonats i els poders públics no facin res per recuperar aquest patrimoni que hauria d’estar a disposició de tots els ciutadans i dels nostres visitants», ha conclòs.