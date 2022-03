Vicenç Vidal: «Defensar el català a Madrid és defensar també els interessos i els drets de la ciutadania de les Balears»

MÉS per Mallorca, a través del senador autonòmic Vicenç Vidal, ha aconseguit que el Govern espanyol inverteixi a les Balears 300.000 euros per tal de fomentar polítiques en benefici de la llengua catalana a través del Govern i el Consell de Mallorca. Aquesta iniciativa és part de l’acord de negociació de MÉS per Mallorca amb el govern d’Espanya a canvi del vot a favor del senador Vidal als Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) de 2022.

En aquest sentit, Vidal ha assegurat que «defensar el català a Madrid és defensar també els interessos i els drets de la ciutadania de les Illes Balears». El senador ha apuntat també que «que el govern d’Espanya inverteixi un mínim en les diferents llengües del territori és un dret, no un privilegi».

Per la seva part, el nou secretari autonòmic d’Universitat, Recerca i Política Lingüística, Miquel Àngel Sureda, ha mostrat la seva satisfacció per l’acord aconseguit per part del senador Vidal i ha manifestat que «continuam avançant amb pas ferm i consolidam polítiques per fer arribar la llengua catalana a tots els sectors de la nostra societat, sempre de la mà dels ajuntaments i de la societat civil».