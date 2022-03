El Pi demana al Govern i a Cort «agilitat» amb la tramitació urbanística dels terrenys de Son Busquets

El portaveu d’El Pi-Proposta per les Illes Balears, Josep Melià, ha reclamat al Govern i a l’Ajuntament de Palma que accelerin la tramitació urbanística per a poder executar habitatges a preu assequible als terrenys de Son Busquets, i, per tant, «avançar feina a l’espera d’un futur conveni amb el Govern de l’Estat».

En aquest sentit, el diputat ha assenyalat que Son Busquets és la «gran borsa en sòl urbà que existeix a Palma per fer promoció d’habitatge a preu assequible», i ha afegit, que el Govern, com a administració competent en matèria d’habitatge, «ha de procurar que existeixi una capacitat de resposta ràpida en el cas que hi hagi un acord amb el Govern central per tenir a disposició aquests terrenys».

Així mateix, ha instat el Govern a demanar a l’Ajuntament de Palma que faci l’ordenació detallada directament mitjançant el Pla General de Palma, «perquè després a la correguda haurem de fer una llei que faci una ordenació detallada d’aquests terrenys per poder oferir habitatges a preu assequible als ciutadans».

Amb tot, Melià ha incidit que «el que no podem acceptar des d’El Pi és que aquesta qüestió quedi a expenses d’un futur pla especial, que tots sabem que es tramiten en dos o tres anys, i evidentment això allarga en el temps la possibilitat material, real, de fer habitatges a preu assequible».