El Govern llança 25 mesures que sumen més de 100 milions d’euros per a pal·liar els efectes de la guerra d’Ucraïna

El Govern desplegarà un pla de xoc contra l’impacte de la guerra d’Ucraïna a l’arxipèlag que complementarà les mesures anunciades pel Govern d’Espanya. Així ho ha anunciat aquest dimarts en compareixença parlamentària la presidenta del Govern, Francina Armengol. Es tracta de 25 iniciatives polítiques que suposaran una inversió de 100 milions d’euros i que estan relacionades amb l’atenció humanitària, amb l’acompanyament a les famílies i els col·lectius vulnerables i amb la protecció del teixit productiu, especialment dels sectors més afectats, com ara el del transport i el primari.

Durant la compareixença, voluntària i centrada en la resposta del Govern als efectes de la guerra a Ucraïna, la presidenta ha condemnat la invasió russa i ha agraït a tota la societat que hagi «obert les portes de la nostra comunitat a les víctimes del desastre humanitari».

«La pandèmia ens ha deixat clar que el camí correcte era el que havíem triat. Que calia seguir reforçant els serveis públics. Que havíem de reafirmar el nostre compromís amb un desenvolupament sostenible i circular, amb la promoció de noves indústries, i amb la modernització de tots els sectors i la formació de professionals cada vegada més qualificats, més ben pagats», ha explicat Armengol, que ha volgut traslladar un missatge de confiança perquè «si hem superat el que hem superat, ens mereixem creure en les nostres capacitats com a societat resolutiva i compromesa».

Armengol ha definit el pla anunciat com un pla «de tots i totes» que demostra «que sabem sobreposar-nos a l’egoisme i donar respostes col·lectives», amb la certesa «que som una societat forta i cohesionada» que «avui pot afirmar que qualsevol repte que se li plantegi serà un repte superat. Des de la unitat, la justícia, el diàleg, l’esforç generós».

La presidenta també ha agraït als agents socials i econòmics, així com als partits de l’oposició que s’han sumat al Govern per a teixir mesures com les anunciades. Les Illes Balears es converteixen, així, en la primera comunitat autònoma a aprovar un pla d’acció que incorpora ajuts directes i polítiques de protecció de les famílies. Les mesures anunciades per la presidenta mobilitzen més de 70 milions d’euros de forma directa i 36 més a través de línies de liquiditat i finançament:

Mesures socials:

Increment del 15 % de la quantia de la renda social garantida.

Increment de la inversió destinada a ajuts menjador.

Quatre convocatòries de noves subvencions per pal·liar la pobresa energètica, garantir aliments, donar suport a persones vulnerables i finançament als serveis socials comunitaris per fer front a noves situacions d’emergència social.

Reforç al personal docent, incorporant fins a 68 nous professionals, per garantir la integració i assumir l’escolarització.

Ampliació de les freqüències i els horaris del TIB des de la primera setmana d’abril; reforç del servei de transport ferroviari, doblant els trens en hora punta; el compromís de mantenir les tarifes actuals del transport públic, i un bo de cinc euros per als nous usuaris de la targeta intermodal, tres mesures relacionades amb el transport públic que sumen dotze milions d’euros.

Mesures per als sectors productius:

Reducció de les taxes a les navilieres que fan transport de mercaderies.

Subvencions directes per compensar l’increment del preu dels carburants al sector del transport (5,6 milions d’euros).

Establiment de clàusules de revisió en els contractes del sector públic amb empreses de transport.

Agilització de totes les instal·lacions d’energies renovables, reduint els tràmits a la meitat.

Modificació de la normativa per permetre la revisió de preus de les adjudicacions de contractes en curs davant l’increment dels costs dels materials (almenys 37 milions d’euros).

Ajuts al transport de mercaderies de matèries primeres al sector primari.

Ajuts a les embarcacions pesqueres per fer front a la pujada del preu del carburant.

Exoneració a les embarcacions pesqueres de les taxes portuàries als ports de les Illes Balears.

Línies de crèdit i liquiditat a través d’ISBA per mobilitzar fins a sis milions d’euros a empreses del sector primari.

Activació del fons de reserva anticrisi de la PAC per al sector agrari i ramader.

Bons comercials per estimular el consum.

Augment de les línies de crèdit i liquiditat d’ISBA per a empreses no agràries.

Allargament del venciment dels crèdits d’ISBA.

Establiment de clàusules de revisió en els contractes del sector públic per dotar serveis públics.

Els 100 milions d’euros anunciats complementaran el pla estatal, que inclou, segons ha destacat la presidenta, moltes de les reivindicacions de les Illes Balears que varen sorgir del Pacte de Reactivació, entre les quals ha destacat l’èxit que suposa deslligar el preu de l’electricitat del del gas o l’allargament del venciment dels crèdits ICO, dels quals les empreses balears tenen ara mateix 4.900 milions d’euros i que el Govern d’Espanya va anunciar que creixien en 10.000 milions més, amb una previsió que aproximadament 400 arribin a les Illes.

A més, Armengol ha celebrat que els ajuts directes a sectors com el primari o el de transports, l’increment de l’ingrés mínim vital o les limitacions als preus del lloguer s’hagin posat en marxa, així com l’augment del bo social elèctric, que permetrà que a les Balears passin de cobrar-lo 15.000 persones a 22.000. Finalment, la presidenta ha reivindicat la rebaixa en el preu dels carburants, una mesura que suposarà per als consumidors de les Illes Balears un estalvi de 43 milions d’euros.

Amb aquests paquets s’espera rompre l’espiral inflacionista i, de fet, Armengol ha explicat que les previsions econòmiques després de l’aplicació d’aquestes mesures pronostiquen que la recuperació iniciada després de la pandèmia no només continuarà, sinó que en l’escenari més feble les Balears creixeran, com a mínim, un 10 %.

Paral·lelament, la presidenta ha recordat que el Govern està donant suport a l’Estat en l’acollida de persones refugiades i ha agraït a la Federació Empresarial Hotelera de Mallorca l’oferiment de 350 places de forma temporal. Armengol ha explicat que el Govern promourà l’acolliment familiar i, per això, es posaran en marxa deduccions d’IRPF per a les persones que acullin refugiats o facin donacions per ajudar les víctimes del conflicte.

També s’estan posant en marxa mesures d’acompanyament, com l’emissió de la targeta sanitària, l’escolarització dels infants, la donada d’alta al Servei d’Ocupació de les Illes Balears o iniciatives com l’anunciada per la presidenta: la gratuïtat per als refugiats en els autobusos del TIB.