Tolo Gili (El Pi): «Volem convertir les Balears en un referent europeu i mundial en la lluita contra el canvi climàtic»

Tolo Gili, president d'El Pi-Proposta per les Illes Balears, ha participat aquest dissabte en el VIII Consell Interinsular de Joves per les Illes, centrat en la sostenibilitat mediambiental en el marc del Dia Mundial del Clima, celebrat al Centre Cultural Cervantes de Sant Antoni de Portmany.

El president de la formació ha refermat la importància que el jovent es mobilitzi i reclami mesures i accions concretes per avançar cap a «un model més sostenible i respectuós amb el medi ambient». En aquest sentit, Gili ha declarat que «volem convertir les Illes en un referent europeu i mundial en la lluita contra el canvi climàtic i la preservació del medi natural».

Segons Gili, «en un dia com avui reiteram el nostre compromís en la defensa i cura del nostre entorn. El patrimoni natural i el seu reconeixement com a element d'interès general per al conjunt de la societat i l'economia balear és un fet ineludible per El Pi».

Amb tot, el secretari general de Joves Per les Illes, Guillem Mut ha assenyalat «la importància d'una transició justa i una vertadera aposta per la circularitat en tots els aspectes de l'economia».

A l'acte hi han assistit la presidenta d'El Pi Eivissa i vicepresidenta d'El Pi, Lucía Ribas, el regidor d'El Pi a l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany, Joan Torres, i la diputada de la formació al Parlament, Maria Antònia Sureda.