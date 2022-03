Basha Changue: «Com a filla de la immigració crec que hem de defensar amb ungles i dents la immersió lingüística en català»

Basha Changue, diputada de la CUP al Parlament de Catalunya ha estat a Palma per participar en la taula rodona que amb el títol 'La defensa dels serveis públics', ha organitzat la CUP de Palma.

Al debat, que s'ha desenvolupat aquest divendres horabaixa a l'EstudiGeneral Lul·lià, hi han participat, també, Maria Josep Lorente, coordinadora d'interines i temporals de les Illes Balears i Manuel Gala d'EIBEL (Sanitat).

Basha Changue ha parlat amb dBalears just abans de l'inici de la taula rodona i ha explicat que «hi ha un abús de la temporalitat en el sector public, cosa que, juntament amb la privatització va en detriment d'uns serveis públics de qualitat».

La diputada de la CUP ha destacat que a les Illes Balears «es dona una situació molt específica en el sector de la Sanitat que redunda en una baixa qualitat del servei públic».

Pacte pel català

Changue també ha comentat per a dBalears la polèmica que es viu aquests dies al Principat de Catalunya al voltant del pacte signat per ERC, PSC, Junts per Catalunya i Catalunya en Comú Podem, que pretén blindar l'ensenyament en català, però que obri la porta a que s'imposi el castellà com a llengua vehicular.

«A la CUP anam de la mà del moviment popular i de la comunitat educativa que representa un consens molt ample, del 80%, a favor de la immersió lingüística», explica Changue, que també recorda que l'actual situació ha començat a partir de la sentencia judicial que obliga l'escola de Canet a fer un 25% d'ensenyament en castellà i que és extrapolable a altres centres».

Segons la representant de la CUP, «el Govern de Catalunya intenta acatar la sentencia però no blinda de cap manera el sistema d'immersió lingüística, per això nosaltres vàrem presentar una proposició de Llei per blindar el català com a llengua vehicular a l'ensenyament».

Segons Changue el pacte del Govern amb PSC i 'Comuns' fa que la «responsabilitat racaigui en els centres d'ensenyament, cosa que revela covardia política». A més a més, considera que el redactat del pacte no només garanteix el 25% d'ensenyament en castellà, sinó que ho situa com un mínim que pot ser incrementat».

«Nosaltres tenim el perill que a l'àrea metropolitana de Barcelona, la majoria de gent és d'origen no catalanoparlant, i per tant, han de menester el sistema d'immersió per poder garantir el dret a aprendre català».

Basha Changue afegeix que «com a filla de la immigració que som, crec que no podem fer altra cosa que defensar amb ungles i dents el model que estan posant en perill, el model d'immersió lingüística que s'ha demostrat eficaç».