[VÍDEO] Armengol a Campos: «Fa 60 anys que l'OCB fa feina en benefici de les Balears; molt abans que vostè començàs a cobrar un sou públic sense fer feina per aquesta terra»

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha defensat l'Obra Cultural Balear (OCB) al ple del Parlament davant l'atac de l'extrema dreta representada per Jorge Campos, de Vox.

Campos, en una intervenció sense sentit, ha retret a la presidenta que s'hagi reunit amb representants de l’Obra Cultural Balear i li ha demanat si «treballarà conjuntament amb aquesta entitat separatista».

Cal recordar que la reunió entre l'entitat i Armengol estava emmarcada en la roda de contactes de la nova Junta Directiva de l'OCB amb les principals institucions de les Balears.

La presidenta, visiblement molesta per la pregunta, ha explicat que es reuneix amb tota la gent que vol treballar per al conjunt de la ciutadania de les Balears. «L’Obra Cultural Balear és una entitat que té 60 anys d’història, molt abans que vostè començàs a caminar, i que fa 60 anys que fa feina en benefici d’aquesta terra; molt abans que vostè començàs a cobrar un sou públic sense fer feina per aquesta terra», ha remarcat Armengol a Campos.

Tot seguit, el representant de l'extrema dreta a les Balears ha intentat criminalitzar l'entitat amb un discurs ple de falsedats i inclús ha mostrat dues imatges amb la intenció de comparar una manifestació de l'OCB amb una marxa nazi.

Armengol, per la seva banda, ha rebut una ovació després de respondre-li això: «Senyors del Partit Popular, l’escoltau? Això és la seva esperança per poder governar aquesta comunitat autònoma? A mi me faria vergonya! S’ha de tenir molt poca empatia amb la ciutadania d’aquestes illes per utilitzar el torn de control al Govern, amb la que està caient, per a aquesta dèria ideològica seva, que només està en el seu capet i en el capet de la gent de Vox».

A més, ha retret a Campos que en aquests moments, «on hi ha una guerra a Europa, on la ciutadania està preocupadíssima pel tema dels preus, per la situació dels refugiats, per la situació de les morts… a vostè li preocupa la meva reunió amb l’Obra Cultural Balear. El sou que cobra vostè, que és més alt que el que cobra la majoria de la ciutadania d’aquestes illes, no es mereix que li’l paguem. Perquè la feina que fa és de viscera, de crispació, de divisió, d’enfrontament, quan en aquests moments més que mai se necessita altura de mires, que vostè no podrà tenir mai. Ni vostè ni l’extrema dreta que representa».

Armengol ha conclòs la seva resposta referint-se a la gran tasca de l'OCB, «una entitat de reconegut prestigi en aquestes illes. Que fa feina intensa en qüestions de les quals no ens avergonyim cap dels qui estimam la nostra terra. Tenim la immensa sort de viure a unes illes que tenen un patrimoni, una història, una cultura pròpies, que tenen una llengua pròpia i s’ha de fer feina en la normalització lingüística».