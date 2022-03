Més per Menorca condemna que Pedro Sánchez accepti el pla d'autonomia per al Sàhara Occidental imposat pel Marroc

Més per Menorca ha rebut amb sorpresa la notícia que Pedro Sánchez ha acceptat el pla d'autonomia per al Sàhara Occidental que el Marroc va presentar a les Nacions Unides l'any 2007. Els menorquinistes rebutgen de manera contundent la postura que ha adoptat de forma sobtada el Govern d'Espanya, quan el compromís que hi havia damunt la taula era la celebració d'un referèndum d'autodeterminació on el poble sahrauí pogués decidir continuar essent una regió sotmesa al Marroc o convertir-se en un estat independent.

El partit ecosobiranista considera lamentable que Sánchez hagi «cedit al xantatge i pressió del rei Mohammed VI provocant d’aquesta manera la coerció definitiva a la llibertat del poble sahrauí».

Per tot això, Més per Menorca exigeix que Espanya rectifiqui immediatament aquesta decisió i «aposti de forma clara per la celebració d'un referèndum d'autodeterminació on prevalgui la sobirania del poble sahrauí», com així també ho demana Nacions Unides a partir de les diferents resolucions aprovades.