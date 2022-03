El Pi exigeix al Govern una nova licitació per lots dels nou centres de salut

El Pi-Proposta per les Illes Balears exigeix al Govern una nova licitació per lots dels nou centres de salut. La formació ja havia advertit en diverses ocasions a l’Executiu que la licitació dels nous nou centres de salut en bloc «no tenia base econòmica ni jurídica perquè perjudicava les empreses de les Illes Balears».

El portaveu de la formació al Parlament, Josep Melià, ha assenyalat que, «finalment ahir, el Tribunal Administratiu Central donava la raó a El Pi, i anul·lava la licitació del Govern, valorada en 86 milions d’euros, per vulnerar el dret de participació de les empreses de les Illes Balears».

Amb relació a aquesta qüestió, El Pi ha presentat diverses iniciatives durant els darreres mesos per reclamar al Govern que canvies la seva postura. Així, el passat 9 de novembre el ple del Parlament va aprovar una iniciativa de la formació que instava el Govern i la resta d’administracions a licitar per lots les contractacions públiques.

En aquest mateix sentit, el 31 de gener, la formació va registrar una Proposició no de Llei per a aturar la contractació en bloc dels nou centres de salut, revocar i deixar sense efecte la contractació i substituir-la per una amb diferents lots, com a mínim, fent una contractació individual per cada un dels centres de salut.

Així mateix, el diputat també ha realitzat, durant la sessió de control al Govern, diverses preguntes a Armengol sobre aquest tema. «El pròxim dimarts tornaré a demanar a la presidenta si considera que la resolució en contra de la licitació en bloc dels nou centres de salut demostra que, tal com vàrem advertir, s'havia de fer per lots, o si encara creu que fer-ho amb una única licitació era el correcte».