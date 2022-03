ERC continua apostant per la taula de diàleg, deixant la «desobediència política i social» en un segon pla

Aquest diumenge, Esquerra Republicana de Catalunya ha celebrat la conferència nacional en la qual s'ha aprovat el full de ruta per als pròxims anys amb més del 97% dels vots a favor, l'1% en contra i l'1,7% d'abstencions. El text continua apostant per la taula de diàleg, ja que consideren que la negociació per la independència arribarà «segur», ha declarat Oriol Junqueras.

Ara, les bases estableixen que s'ha d'establir «una metodologia clara, un calendari acordat de reunions que es pugui complir» i un retorn «pertinent» dels acords, perquè arribin a la ciutadania i la militància. Així i tot, creuen que la negociació ha d'anar acompanyada de l'intent de «revitalitzar el moviment social, ampli i transversal, a favor de la independència i d'enfortir els grans consensos de país com són l'autodeterminació i l'amnistia».

A més a més, ERC no renuncia a «cap instrument democràtic» que permeti d'arribar a la independència, com ara «accions de desobediència política i social» i de «desbordament democràtic per a fer possible el dret a l'autodeterminació». «No descartem cap altra via democràtica i pacífica per la consecució dels nostres legítims objectius», diu el text de la ponència.

El president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, no ha assistit a l'última jornada de la conferència nacional, ja que és a La Palma, a la conferència de presidents autonòmics. Però, sí que hi han participat Junqueras, Raül Romeva, Carme Forcadell, Dolors Bassa i Meritxell Serret.