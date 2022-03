Armengol, al mercat alemany: «Enguany viurem un estiu de normalitat recuperada»

La presidenta de les Illes Balears, Francina Armengol, i el conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, Iago Negueruela, han participat, en el marc de la fira turística ITB Berlín, en una presentació a mitjans de comunicació i premsa turística del mercat alemany per explicar les iniciatives dirigides a continuar sent una destinació líder en la postpandèmia.

La roda de premsa s'ha duit a terme des del Palau de Congressos de Palma i ha estat retransmesa en directe a través de la plataforma en línia habilitada per a l'edició virtual de la ITB. Sota el títol «Illes Balears és futur: el nou turisme que liderarà la postpandèmia», l'objectiu ha estat informar de les mesures que les Illes Balears estan adoptant per sortir reforçades de la situació provocada per la COVID-19, així com presentar el seu model de futur, basat en la sostenibilitat i la circularitat i encaminat a garantir la qualitat de vida dels residents i els treballadors del sector.

En aquest sentit, la presidenta Armengol ha assegurat que està convençuda que «enguany viurem un estiu de normalitat recuperada», que, de moment, no s'ha vist afectat per les conseqüències del conflicte a Ucraïna i que arribarà marcat per la posada en marxa d'«un model renovat i modernitzat» amb el qual «aconseguirem que Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera siguin les primeres destinacions turístiques completament circulars del món».

La presidenta ha defensat que la nova normativa turística «convertirà el turisme en motor de regeneració ambiental» i garantirà «el benestar de residents i turistes alhora que suposa que siguem destins coneguts per ser qui millor valora i cuida dels seus treballadors i treballadores».

Per part seva, el conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, Iago Negueruela, ha reiterat que «des del Govern treballam perquè les Illes Balears continuïn veient-se des de fora com una destinació segura i de qualitat» i ha apel·lat a la col·laboració conjunta amb institucions, agents econòmics i socials per impulsar estratègies que permetin continuar amb els fluxos de turistes entre Alemanya i les Illes Balears.

Negueruela ha explicat davant els mitjans germànics les línies mestres de la nova llei turística, que suposarà una oportunitat per accelerar les transformacions que el sector necessita i permetrà posicionar la destinació com la primera que liderarà la postpandèmia. En aquesta línia, el conseller ha incidit en la necessitat de fer passos endavant cap a una transformació que ens porti a ser una destinació plenament sostenible i circular.

L'alemany és un mercat molt important per a les Balears, ja que és històricament la primera regió de l'Estat que més turistes alemanys rep.

Davant la cancel·lació un any més de l'edició presencial de la fira ITB Berlín a causa de la pandèmia, els organitzadors enguany han habilitat una plataforma en línia amb la finalitat de poder dur a terme part de l'activitat de la fira de manera digital. D'aquesta manera, del 8 al 10 de març es durà a terme la ITB Berlin Convention, un espai virtual que ofereix la possibilitat de fer conferències de premsa digitals i presentacions d'expositors, mentre que el 17 de març tindrà lloc un digital business day, plantejat com un espai virtual de treball en xarxa en el qual es podran desenvolupar trobades B2B entre empreses del sector turístic.

La presència de les Illes Balears en aquesta edició de la ITB Berlín es concentrarà els dies 9 i 10 de març en el marc de la ITB Berlin Convention 2022. Així, a més de la roda de premsa d'avui, està previst que demà els consells insulars facin la seva presentació de les destinacions, i que exposin a l'audiència de la ITB les principals novetats d'aquestes destinacions per al 2022 i com afronten la nova temporada.