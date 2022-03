L'oposició celebra el reinici de l'expedient d'investigació de la vaccinació d'una regidora de Pollença

Unides Podem, Junts Avançam i Alternativa per Pollença han celebrat que es reiniciï l'expedient de recerca de la vaccinació de la regidora Francisca Cerdà per part de l'Oficina de Prevenció i Lluita Contra la Corrupció a les Balears, tal com varen sol·licitar el passat mes de febrer.

Segons han explicat aquest dimecres en nota de premsa, la caducitat de l'expedient va ser una anomalia en el funcionament del procediment per part de l'Oficina «i en cap cas un reconeixement que les actuacions de Cerdà fossin correctes», han considerat.

Dacord amb un article del reglament de lOficina, en els casos on no shagi produït la prescripció de les accions investigades, es podrà reiniciar un nou procediment de recerca, incorporant els tràmits que consten a l'expedient.

En aquest sentit, els informes enviats en diferents dates de l'any passat i les declaracions de l'exdirector de la residència «que desmuntava la versió de Cerdà», han assegurat, continuaran tenint rellevància dins de la investigació.

«Estam expectants de saber si ara el batle i la regidora Cerdà tornen a celebrar que l'Oficina actuï», han conclòs.