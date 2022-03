Pere Soler demana al Consell que impulsi l'activitat agrícola ramadera tan «important per al manteniment de la Serra de Tramuntana»

L'exconseller d'El Pi al Consell, Pere Soler, vol demanar a la cambra que s'impulsi l'activitat agrícola ramadera en el Sistema d'Indicadors de la Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial (STPM). «Hem d'impulsar el sector, si disminueix la ramaderia extensiva significa menys pasturatge i més risc d'incendis, el sector ho reclama», ha declarat el polític.

Soler ha denunciat que «sols 3 de 20 municipis de la STPM compten amb un catàleg adaptat al Pla Territorial Insular Mallorca», una qüestió que és «important l'activitat agrícola ramadera als nostres elements patrimonials»; en aquest sentit, defensa que el sector agrícola ramader és molt important per al manteniment de la Serra de Tramuntana.

El polític vol saber «què pensa fer el Consell per impulsar-los (els STPM) a què s'adaptin al catàleg», ha declarat; aquest sistema «té l'objectiu d'identificar conflictes i debilitats per poder actuar de forma efectiva, però que ens fa preguntar si realment tenen una estratègia definida coherent». Per altra banda, també ha apel·lat a l'augment dels vehicles en una zona de naturalesa protegida i de la presència humana.