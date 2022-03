Investigadors i entitats memorialistes donen l'esquena als extremistes de Vox

Aquest dimarts, 8 de març, s'ha viscut una de les imatges amb més impacte de la jornada al Parlament de les Illes Balears.

Durant el debat sobre la Proposició No de Llei (PNL) presentada pels grups parlamentaris Unides Podem, PSIB i MÉS per Mallorca, relativa a la participació activa del franquisme en l'Holocaust i extermini nazi, quan ha estat el torn de la intervenció del representant de l'organització neofeixista Vox, Sergio Rodríguez Farré, els representants de les entitat memorialistes, com Memòria de Mallorca, i els investigadors, que eren a la zona de públic, han donat l'esquena a al representant de l'extrema dreta que negava les evidències històriques que assenyalen la vinculació del franquisme amb el nazisme.

Els extremistes de Vox també han quedat totsols a l'hora de la votació, ja que han estat els únics que s'ha oposat a la PNL relativa a la participació activa del franquisme en l'Holocaust i extermini nazi,