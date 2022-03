Espai FeminisMÉS: «Mentre hi continuï havent violència, discriminació, desigualtat, bretxa salarial, violacions i feminicidis, el feminisme continuarà lluitant per totes»

L'Espai FeminisMÉS, l'òrgan de debat format per dones de MÉS per Mallorca, ha emès un comunicat en el marc del Dia Mundial de les Dones. En aquest, reivindiquen «el feminisme com a eix central de la transformació social», ja que «el moviment feminista no només es basa en la lluita pels drets de les dones, sinó que apel·la a un canvi global», han explicat.

En el text també denuncien que «els darrers esdeveniments demostren que el món no pot ser governat des de la competència i la recerca de rendiments a curt termini». Per això, han declarat que aspiren «a construir una societat basada en la cooperació, en els lideratges horitzontals i en les cures com a eix de poder col·lectiu»; així com creuen que «és el moment de cercar altres formes de resoldre els conflictes i d'avançar cap a la justícia social» a partir del feminisme com a peça «clau en aquesta nova forma d'entendre el món».

Per altra banda, rebutgen «els estereotips de gènere als quals estam sotmeses diàriament i reivindicam la necessitat de visibilitzar que som dones diverses, heterogènies i sobretot, dones reals»; també denuncien «les tasques de cures invisibilitzades, sovint mal remunerades i que tenen conseqüències molt negatives sobre la nostra salut mental i física» les quals «sostenen el sistema patriarcal i capitalista actual».

Finalment, han declarat que aspiren «a tenir una vida digna, amb més drets reconeguts i amb la possibilitat de ser qui vulguem ser». Per tant, han declarat que «mentre hi continuï havent violència, discriminació, desigualtat, bretxa salarial, violacions i feminicidis, el feminisme continuarà lluitant per totes», perquè «cal que el feminisme escrigui la història, perquè sense dones no es podrà res».