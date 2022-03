Unidas Podemos proposa reduir de 10 a 5 el nombre d'habitatges per a ser considerat gran tenidor

Unidas Podemos ha proposat aquest dimecres en seu parlamentària reduir de 10 a 5 el nombre d'habitatges per a ser considerat gran tenidor segons la Llei d'Habitatge de les Balears. El diputat de la formació Pablo Jiménez ha explicat durant la seva intervenció que «defensam un model d'habitatge que es basa en la iniciativa pública, la promoció d'habitatge públic de lloguer social, la regulació dels preus del lloguer i la declaració de zones tensionades, com portarà ja la nova llei estatal. Aquí, a les Balears, mitjançant les fórmules contemplades a la Llei balear d'Habitatge, necessitam estar a l'alçada i posar a disposició de la ciutadania els pisos que estan buits, a més de contrarestar la brutalitat social dels fons d'inversió i la gran banca».

En aquest sentit, Jiménez ha resolt que «es podria modificar la Llei d'Habitatge balear per a canviar de 10 a 5 els habitatges per a ser considerat un gran tenidor. Qui es pot permetre deu habitatges? Qui se'n pot permetre cinc?». D'altra banda, el diputat ha explicat que «a més, es podria exigir a la SAREB la mobilització del seu parc d'habitatge per a destinar-lo a lloguer social, perquè ja no té sentit després del que ens ha dit Europa, que segueixi en mans de qui està. Cal cedir-los a l'administració». En aquest sentit, Unidas Podemos apunta que si es baixa aquest número de 10 a 5 més habitatges estarien a disposició de la ciutadania per a oferir-les, des del Govern, com a lloguer social.

Pablo Jiménez ha afirmat que des d'Unidas Podemos pensen que «caldria ser molt més incisius en les polítiques d'habitatge. Cal també vigilar i controlar la fiscalitat sobre l'habitatge, especialment sobre les societats patrimonials, incloses les SOCIMI o grups d'inversió en actius immobiliaris, a més de desenvolupar el reglament de la Llei d'Habitatge balear per a implementar el seu potencial normatiu».

El diputat ha explicat que cal també «controlar el lloguer turístic il·legal, limitant al màxim el planificat i reduint-lo en la mesura del possible. Políticament s'han posat de manifest dos models contraposats: el que prioritza les actuacions de compra d'habitatge, les bonificacions i la intervenció del mercat com a element autoregulador de l'àmbit de l'habitatge, i un altre, el que defensa la iniciativa pública i l'habitatge com a dret».