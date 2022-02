MÉS per Mallorca, Més per Menorca, ERC, Compromís, Unidas Podemos i EH Bildu rebutgen «l'agressió militar de Rússia a Ucraïna»

Les organitzacions polítiques sobiranistes dels Països Catalans i Euskal Herria i l'organització espanyola d'esquerres Unida Podemos han fet pública una declaració conjunta sobre «l'agressió militar de Rússia a Ucraïna».

MÉS per Mallorca, Més per Menorca, ERC, Compromís, Unidas Podemos i EH Bildu, en primer lloc, denuncien «enèrgicament l’atac militar de Rússia» i insten «a l’alto el foc immediat», mentre se sumen a «les crides del Secretari General de Nacions Unides, Antonio Guterres, per aturar de forma immediata els atacs i per a la retirada de tropes».

Reclamen «una desescalada militar i de tensió que redueixi el risc de guerra oberta a Europa» i declaren que «no s’ha d’abandonar el treball de la diplomàcia i en favor de la pau. Les conseqüències d’aquesta escalada les patirà la població: d’Ucraïna, de Rússia i d’Europa» i reafirmen que «la solució de les diferències ha de donar-se en el marc de la Carta de les Nacions Unides, per les vies pacifiques i diplomàtiques».

Les diverses formacions signants de la declaració recorden «l’obligació de l’Estat Espanyol d’acceptar les sol·licituds d’asil, en virtut de l’article 38 de la llei d’asil espanyola». Així mateix, inste el Ministeri de l’Interior espanyol a «no discriminar per motiu de fugida del reclutament militar i a reconèixer les sol·licituds de protecció internacional i subsidiària en curs».

MÉS per Mallorca, Més per Menorca, ERC, Compromís, Unidas Podemos i EH Bildu conclouen que «la memòria de les mobilitzacions de la ciutadania contra la guerra obliguen a que el Govern espanyol treballi al si de la Unió Europea i sota Nacions Unides per a la fi de la guerra i el manteniment de la pau».