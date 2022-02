El Pi insta el Govern a prioritzar la construcció de l’Institut de Son Ferriol

Aquest dijous s’ha aprovat a la Comissió d’Educació, Recerca i Cultura del Parlament de les Illes Balears una iniciativa d’El Pi-Proposta per les Illes Balears, que insta al Govern a fixar l'Institut de Son Ferriol com una de les seves prioritats de construcció i reclama a la Conselleria d'Educació celeritat en la redacció del projecte.

La diputada de la formació Lina Pons ha explicat que «fa gairebé quaranta anys que a la zona de Son Ferriol es ve reclamant la construcció d'un Institut d'Ensenyament Secundària per cobrir les necessitats de servei públic existent. De fet, el mateix Pla d'Infraestructures de la Conselleria d'Educació preveu la realització d'aquest nou equipament educatiu dins el primer període 2019-2023».

Per tal d’anar avançant de forma paral·lela a la cessió dels terrenys, la Proposició no de Llei insta el Govern a plantejar a l'Ajuntament de Palma la utilització del mecanisme previst a l'article 3 del Decret Llei 1/2018 que possibilita que la Conselleria d’Educació redacti el projecte tot i no tenir la cessió formal dels terrenys per part de Cort.

Segons Pons, «existeixen casos en què ajuntaments i Conselleria d'Educació han firmat convenis en què una administració avança els doblers d'un equipament competència d'una altra administració, que li retorna amb pagaments fraccionats, ja que del que es tracta és que els nins i nines comptin amb les escoles i instituts adients i que una lectura restrictiva i purista de la competència de cada administració no sigui un impediment per assolir aquest objectiu d'interès general».

Amb tot, el tercer acord aprovat proposa que el Govern plantegi a l’Ajuntament de Palma fórmules de col·laboració i coordinació per a realitzar la dotació de serveis dels terrenys on s'ha d'ubicar l'Institut en un termini no superior a un any.