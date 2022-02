Dimiteix Agustina Vilaret, secretària autonòmica d'Universitat, Recerca i Política Lingüística

La secretària autonòmica d'Universitat, Recerca i Política Lingüística del Govern, Agustina Vilaret, ha presentat la seva dimissió. Segons ha informat MÉS per Mallorca, la decisió ha estat per motius personals i Vilaret es reincorporara al seu lloc de feina com a docent de secundària a l'educació pública, on acumula més de trenta anys de dedicació.

Des de MÉS per Mallorca han volgut agrair-li la seva tasca al capdavant de la Secretaria Autonòmica i el seu «compromís amb el partit i el país, com a regidora de Bunyola, com a diputada i com a una de les impulsores de l'Espai FeminisMÉS».

Vilaret ha volgut agrair al seu equip la feina feta fins ara i ha expressat la satisfacció i l’orgull amb els objectius aconseguits i els projectes en marxa. Així mateix, ha destacat la bona relació mantenguda amb la UIB i ha donat les gràcies al rector Jaume Carot i el seu equip per la cordialitat.