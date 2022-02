El Govern rectifica i no inclourà el castellà com a llengua vehicular a la nova llei d'Educació

El conseller d'Educació del Govern, Martí March, ha acceptat, 'in extremis' rectificar i no incorporar la llengua castellana com a llengua vehicular de l'ensenyament en el text de la nova Llei d'educació.

Les darreres setmanes sindicats i entitats de la societat civil havien denunciat els perills que suposava la inclusió a la Llei, del castellà com a llengua vehicular.

D'altra banda, la negociació del Govern amb el PP s'ha romput en el darrer moment, de manera que el PP surt, de nou, del consens i votarà en contra del model lingüístic.

La nova llei d'Educació de les Illes Balears es debatrà aquest dimarts al Parlament i fins el darrer moment no se sabrà amb quins suports comptarà.

El PP havia explicat que havia aconseguit fer del castellà llengua vehicular.

L'STEI advertia dels perills de la nova Llei

UOB Ensenyament es posicionava en contra del model lingüístic de la Llei March

L'OCB proposa un pla amb mesures urgent per augmentar la presència del català a l'ensenyament.

El Moviment per l'Escola en Català es va pronunciar en contra de la vehicularietat del castellà

L'ASM, amb el Moviment per l'Escola en Català

Mallorca Nova, també en contra del castellà com a llengua vehicular

Des d'Eivissa, també denuncien els perills que contenia la llei March.

L'Assemblea d’Estudiants de Filologia Catalana de la UIB, en contra de la proposta de Llei d'Educació