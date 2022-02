El Pi Palma aposta per «frenar la sobrepoblació» a la ciutat

El Pi Palma ha presentat al·legacions al Pla General Estructural i del Pla d’Ordenació Detallada de Palma (PGOU). La formació ha estructurat en cinc eixos els canvis que considera que s’han de realitzar en el citat pla.

En primer lloc, El Pi Palma considera que s’ha de fer una aposta clara per la contenció del creixement i avançar cap a una ciutat més compacta. «Palma és una ciutat que ha crescut moltíssim els darrers anys. L’any 1998 la població de Palma era de 319.000 persones, i l’any 2021, de 419.000. Aquest creixement és insostenible en el temps i afecta negativament a la qualitat de vida i desborda els diferents serveis públics», ha explicat Melià.

En aquest sentit, Melià considera equivocada la previsió de nou sòl urbanitzable tant en l’àmbit residencial com el d’ús terciari. «L’aposta per ampliar el sòl urbanitzat de Palma de manera notòria és totalment perjudicial per a Ciutat i recomanam un canvi total més estratègic, net, tranquil i sostenible per a Palma», ha remarcat.

En segon lloc, El Pi considera essencial la preservació i la potenciació del teixit comercial de proximitat de Palma. Aquest sector fa anys que es troba en retrocés a conseqüència de múltiples factors, com per exemple la implantació de grans centres comercials als afores de la ciutat. «Per a defensar la xarxa del petit i mitjà comerç el Pla General ha d’aprovar mesures, com garantir que a Ses Fontanelles no es faci cap nou centre comercial, però també s’ha d’eliminar aquesta possibilitat a Son Busquets», ha explicat.

Així mateix, el president ha reclamat que el Pla General ha d’adoptar mesures directes en relació amb la mobilitat: «Trobam que s’hauria de fer una ordenació detallada i calendaritzada per executar alguns pàrquings soterrats com el de la plaça Progrés o el de la plaça Barcelona. Mentre no hi hagi un transport públic eficient com a veritable alternativa al vehicle privat adoptar tantes mesures contra aquest darrer acaba essent contraproduent».

En tercer lloc, la formació posa l’accent sobre el lloguer turístic. «El Pla pretén restringir al màxim el lloguer turístic dins la ciutat. Durant anys s’ha culpabilitzat per part dels partits governants de Cort de gran part dels mals de la ciutat al lloguer turístic. Defensam una regulació més laxa del lloguer turístic que permeti la seva realització a les zones costaneres, les de més atractiu turístic de la ciutat, i que no remeti el problema als barris de l’eixamplament com ha succeït els darrers anys», ha declarat Melià.

En quart lloc, El Pi Palma proposa qualificar com a sistema general en sòl rústic Son Quint, per a convertir-lo «en el gran pulmó verd que la ciutat ha de menester atesa la seva extensió, situació i valors ambientals».

En cinquè i últim lloc, consideren que el PGOU «ha d’analitzar detalladament determinats edificis qualificats com a turístics on hi ha instal·lats hotels de baixa qualitat i que han quedat totalment obsolets, i preveure la possibilitat que alguns d’aquests solars i edificis si estan dins àrees amb un ús predominant residencial es puguin requalificar per acollir-ne usos administratius, sanitaris i socials o habitatges de protecció oficial o a preu taxat».