Vidal demana que el director de l'aeroport de Palma comparegui per «explicar l'ofensa al Parlament de les Balears»

El senador per les Illes Balears, Vicenç Vidal, ha reclamat la compareixença del director de l'aeroport de Palma, Tomàs Melgar, i de la ministra de transports, Raquel Sanchez, al Senat per «donar explicacions de per què Melgar es nega a comparèixer davant les institucions de les Balears per explicar la seva tasca respecte a l'ampliació de l'aeroport i diu només voler fer-ho 'a les Corts Generals'».

Vidal ha dit sentir-se «molt ofès com qualsevol ciutadà de les Illes pel menyspreu a què un treballador públic com Melgar sotmet el Parlament» en negar-se «a explicar a les institucions públiques del país on fa feina quin tipus d'activitats practica i en quina direcció».

El senador ha volgut demanar la presència de la ministra Sanchez, també, perquè «Melgar, com a jeràrquicament subordinat seu, no deixa de fer el que fa en representació directa del ministeri» i «urgeix que la ministra expliqui per què càrrecs estatals es neguen a comparèixer davant una cambra de representació del poble de les Illes Balears».