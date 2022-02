El Pi es reuneix a Llucmajor per reforçar les bases ideològiques del seu projecte polític

El Pi-Proposta per les Illes Balears ha celebrat aquest dissabte, al Claustre de Sant Bonaventura de Llucmajor, una jornada de formació, titulada 'El Pi: Projecte de futur', amb l'objectiu de reforçar les bases ideològiques del partit. El president, Tolo Gili, ha declarat que és el moment de fer política: «Aquest és el primer dels actes que organitzarem per parlar i debatre sobre el posicionament polític i estratègic de la formació».

Així, Gili ha assenyalat que «som un partit balearista que té com a prioritat la defensa dels interessos polítics, econòmics, socioculturals i territorials dels ciutadans de les Balears». «Des del Pi feim feina per recuperar i reforçar les eines d'autogovern per preservar la nostra identitat cultural i lingüística en un món que és cada vegada més globalitzat», ha afegit.

En aquest sentit, el president ha incidit en el fet que per a El Pi «créixer i ser decisius és fonamental perquè les Balears siguin fortes i respectades com un subjecte polític emergent i amb identitat pròpia».

Segons Gili, «davant els partits que viuen del rèdit de la marca mediàtica, nosaltres feim del diàleg i el contacte amb la gent l'arma més poderosa. El municipalisme que defensam no té sentit sense aquesta concepció de la política de proximitat».

Amb tot, el president ha denunciat les polítiques recentralitzadores i d'uniformització que es pretenen imposar per part de la majoria de partits estatals. «Volen propiciar una involució respecte del pacte polític que donà origen a la Constitució vigent», ha sentenciat.