El Bloc per Felanitx proposa la prohibició de noves construccions en sòl rústic

El Bloc per Felanitx ha presentat diferents al·legacions al PGOU de Felanitx aprovat inicialment i que està en exposició pública fins l'11 de febrer. El Bloc proposa una major protecció del sòl rústic, tota vegada que s’hi produeix l’onada d’excessos en construcció i creació de noves places turístiques. «Aquest autèntic boom de casals en sòl rústic ni impulsa el sector primari (totalment desitjable i necessari) ni minva les dificultats dels joves i les persones de menor poder adquisitiu per accedir a un habitatge assequible. Mallorca i Felanitx reincideixen en l’error de seguir ampliant el nombre de places turístiques, quan el canvi de model que la societat reclama (i les urgències ambientals exigeixen) implica la reducció del nombre de turistes», expliquen.

De fet, l’increment d’habitatges en sòl rústic és un dels motius de la degradació de foravila i de la pèrdua de productivitat del camp mallorquí i de retruc suposa un dels factors d’encariment de l’habitatge. Segons explica el Bloc, en el cas de Felanitx, l’elevat nombre de cases buides i en mal estat de conservació dins el nucli fa molt urgent derivar l’activitat de la construcció i les inversions dels promotors a l’interior del casc urbà.

«És un error estratègic per part de l’Equip de Govern del PP i El Pi disminuir la parcel·la mínima, ja que es passa de 15.000m2 a 14.206m2 per assimilació al Pla Territorial Insular de Mallorca. Aquesta mesura tendrà una gran afectació sobre el nombre de parcel·les que passaran a ser edificables dins el terme de Felanitx, amb una estimació de 957 segons dades de Terraferida», han remarcat.

Tot i que hauria de ser el Consell de Mallorca qui establís una moratòria o directament prohibís la construcció d’habitatges en rústic a tota l’illa, Felanitx té plena autonomia per fer-ho i una problemàtica pròpia que ho aconsella especialment. Si no és així, com a mínim dins el marc regulador de l’Ajuntament de Felanitx s’han d’establir paràmetres que permetin la conservació del territori i l’entorn natural disminuint la pressió constructiva i residencial dins rústic, denuncien.

Amb tot això, el Bloc per Felanitx proposa prohibir la construcció de nous habitatges dins l’anomenat sòl rústic o com a mínim adoptar mesures per desincentivar-hi les noves construccions d’habitatges: reduir el volum d’ús a 800 m3, o el que resulti de la normativa supramunicipal (total per edifici: 1.300m3); augmentar la separació a partions fins als 25m; prohibir noves piscines; acordar que els nous habitatges siguin d’una sola peça; i acordar que s’ubiquin a una distància mínima de 200m d’una zona ANEI.

El Bloc també ha al·legat al PGOU en contra de la unitat d’actuació “Mossen Tauler” de Portocolom que pretén ampliar les construccions al nucli tradicional de “Sa Capella” de Portocolom. A més, la formació local també demana la desclassificació de sòl lucratiu al Puig de Sant Nicolau de Felanitx, l’eliminació del nou vial en ANEI a l’Avinguda Cala Marçal de Portocolom o l’eliminació de la carretera del Far al seu pas per la platja de s’Arenal, entre d’altres.