Pere Soler i Bel Febrer presenten el recurs d'alçada: «La sanció és excessiva, arbitrària i poc fonamentada»

Pere Soler i Bel Febrer han presentat el passat dimecres el recurs d'alçada exposant les al·legacions i sol·licitant al Comitè Executiu Autonòmic d'El Pi revocar la resolució del Comitè de Disciplina que determina l'expulsió de Pere Soler i la suspensió de militància de Bel Febrer. El document al·lega que la resolució «queda manca de fonamentació jurídica, i afirmen que ha d'estar fonamentada en preceptes i normes i no en interpretacions subjectives».

Així mateix, tant Soler com Febrer expliquen que quant als fets discutits «pensam el mateix que el primer dia, els càrrecs de confiança els tria el grup de consellers i no l'executiva del partit, és competència de la Comissió Executiva Balear fer propostes, no designar. Ells van designar una persona sense consultar-nos, i l’article 25 dels Estatuts al que fa referència la resolució, parla de càrrec públics no de confiança, està clar que actuen de forma arbitrària».

Els dos polítics també han manifestat que posen en dubte els fets que des de l'Executiva d'El Pi s'han narrat: «Impugnam que dia 18 de novembre es va reunir l'Executiva de Mallorca per acordar que la plaça buida, posam en dubte la celebració d'aquesta mateixa, ja que no consta a cap acta, un fet que pot ser denunciable. A més, des de la direcció no han esperat que presentem aquest recurs, complint amb els terminis legals en temps i forma. Abans d'enviar les nostres al·legacions ells ja havien fet la notificació al Consell de les resolucions del Comitè».