MÉS per Mallorca, Més per Menorca i Unides Podem celebren la fi dels aforaments a les Balears

MÉS per Mallorca, Més per Menorca i Unides Podem han celebrat aquest dimecres la fi dels aforaments dels diputats de les Balears després de l'aprovació al Senat espanyol de la reforma de l'Estatut d'Autonomia.

La majoria del Senat ha aprovat aquest dimecres de manera definitiva la reforma de l'Estatut d'Autonomia de les Balears per tal de suprimir els aforaments dels seus diputats autonòmics i els membres del Govern amb la finalitat que puguin ser jutjats per tribunals ordinaris. D'aquesta manera, la norma entrarà en vigor una vegada sigui publicada en el Bolletí Oficial de l'Estat (BOE).

En la roda de premsa posterior a la Junta de Portaveus, el portaveu adjunt de MÉS per Mallorca, Josep Ferrà, ha destacat l'«ampli consens»i ha argumentat que la reforma hauria de servir per a avançar en el traspàs de més competències com les de Justícia o Salut penitenciària.

En relació a altres qüestions, Ferrà ha expressat el seu desig que el consens que hi ha a les Balears respecte al finançament també es traslladàs a Madrid.

El diputat de MÉS per Menorca, Josep Castells, ha destacat que la fi dels aforaments és un «gest de transparència» que iguala els polítics amb els ciutadans i que insisteix en el missatge que la classe política no pot tenir cap privilegi.

Per salut democràtica i justícia social als polítics els ha de jutjar un tribunal ordinari. Estnides Podem, Alejandro López.