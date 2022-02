Josep Ferrà: «El turisme genera un impacte al nostre entorn i a la nostra economia que no es paga amb els doblers que deixa»

El diputat i portaveu de MÉS per Mallorca al Parlament, Josep Ferrà, ha criticat aquest dimarts la negativa del Govern espanyol a reconèixer la població flotant de les Illes Balears com a factor indispensable per a incloure en la reforma del sistema de finançament.

Segons Ferrà, l'increment de població durant la temporada d'estiu, que sembla «població fantasma a ulls del Govern espanyol, existeix i consumeix els recursos de les Illes. La població flotant genera un impacte i fa ús dels nostres, ja justos, serveis públics. Genera un impacte al nostre entorn i a la nostra economia que no es paga ni es compensa amb els doblers que deixen els turistes. Així ho reflecteixen tots els indicadors i estudis realitzats».

En aquest context el diputat ecosobiranista ha fet una crida al conjunt dels diputats: «Les quatre illes hem d'assumir que compartim destí i per això des de MÉS per Mallorca defensam un model de país cohesionat i equilibrat». Tot, durant el debat sobre els recursos sanitaris a l'illa de Formentera. Una problemàtica que Ferrà, si bé l'ha desmarcada de l'Espanya buida sí ha volgut establir paral·lelismes. El principal, ha dit, «el risc l'aïllament d'un territori respecte als altres».