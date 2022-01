MÉS per Mallorca i Unides Podem insten el Govern espanyol a revisar d'ofici els béns immatriculats per l'Església catòlica entre el 1946 i 2015

MÉS per Mallorca i Unides Podem han registrat aquest dilluns al Parlament una Proposició No de Llei (PNL) instant el Govern espanyol a revisar d'ofici el llistat de béns immatriculats per l'Església catòlica, apel·lant que «són una qüestió d'Estat que precisen d'una solució global», han explicat en nota de premsa. «L'arrel d'aquest desordre jurídic es troba als llimbs jurídics en què va quedar després de la Constitució espanyola el patrimoni que l'Església catòlica s'atribueix», ha declarat el portaveu de la formació ecosobiranista, Josep Ferrà.

La PNL proposa, per una banda, els béns datats d'entre els anys 1998 i 2015, així com a pronunciar-se respecte a la titularitat d'aquests; per l'altra, també reclama fer públics els béns immatriculats per l'Església catòlica des de 1946 fins a 2015. «Diferents informes apunten al fet que la xifra de béns immatriculats des de l'any 1946 seria de més de 100.000», ha afegit Ferrà.

Una altra de les exigències és que s'habilitin els mecanismes oportuns per a l'estudi i elaboració d'un informe jurídic que possibiliti la nul·litat dels béns des de l'entrada en vigor de la Constitució espanyola així com possibilitar la reclamació de la titularitat pels seus legítims titulars. També el portaveu de MÉS per Mallorca ha destacat «la necessitat què sigui l'administració pública, i no l'Església catòlica, qui revisi aquest llistat de béns immatriculats».

Per la seva banda, la diputada d'Unides Podem Esperança Sans ha recalcat que «l'acord de Pedro Sánchez amb la Conferència Episcopal és insuficient, ja que hi ha milers d'immobles immatriculats que han quedat fora d'aquest acord. L'Església no pot ser jutge i part i no pot decidir ella mateixa quins béns són de la seva propietat i quins no. Per això creiem que ha de ser l'Estat qui revisi aquests béns, amb un llistat transparent que ha de ser públic per a la ciutadania».