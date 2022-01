Ensenyat fixa el compliment dels Acords de Bellver com a eix del nou curs polític

El portaveu de MÉS per Mallorca al Parlament, Miquel Ensenyat, ha avançat aquest dilluns que la formació té previst recuperar i impulsar la totalitat dels Acords de Bellver com a base de l'agenda política.

Segons Ensenyat, el nou període de sessions que ara comença al Parlament marcarà un punt d'inflexió. «Després del parèntesi que la crisi derivada per la Covid ha suposat en l'acció del Govern és l'hora d'impulsar tot allò que van pactar a l'inici de la legislatura», ha remarcat. En aquest sentit, Ensenyat ha avançat que la tramitació de lleis com la d'Educació o la dels Consells Insulars serà «prioritari». Ben igual, ha dit, que les lleis sobre Benestar Animal o Joventut.

El portaveu ecosobiranista ha recordat que l'acció del Govern està condicionada al seu finançament i per això ha insistit a reclamar un nou model que acabi amb «el greuge que pateixen des de fa dècades les Illes Balears». De la mateixa manera, Miquel Ensenyat ha criticat «la desídia» del Govern espanyol per desplegar la vesant fiscal del REB: «Si no disposam d'aquest instrument difícilment podrem encarar la diversificació econòmica que necessitam».

Com ja ha denunciat el nostre senador, Vicenç Vidal, el Pla Normatiu del Govern espanyol sobre les Lleis de 2022 no inclou el REB. «Tot, en un context en què el mes de gener té una inflació del 6%. Amb els preus desbocats i amb el cost de la vida que tenim aquí, molt per damunt de la Península cal compensar ja la insularitat», ha conclòs.