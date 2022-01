El judici per l'extradició de Valtònyc s'haurà de repetir

Josep Miquel Arenas, Valtònyc, no s’ha pogut deslliurar definitivament de l’euroordre dictada en contra seva per part de l’Audiència espanyola, que el reclama per la condemna a tres anys i mig de presó. El Tribunal de Cassació de Brussel·les ha ordenat la repetició del judici arran del recurs de la fiscalia belga, segons el que ha avançat l’ACN i ha confirmat VilaWeb.

L’alt tribunal belga ha demanat revisar la sentència que va emetre el Tribunal d’Apel·lació de Gant, que el passat 28 de desembre va rebutjar el lliurament a l’estat espanyol del raper mallorquí, condemnat per enaltiment del terrorisme, injúries a la corona i amenaces. En concret, el Tribunal de Cassació avala ara la decisió de refusar el lliurament per enaltiment del terrorisme i amenaces, però ha anul·lat la sentència en relació amb el delicte d’injúries a la corona. L’advocat de Valtònyc, Gonzalo Boye, ha destacat justament el fet que quedi totalment descartat el lliurament per enaltiment del terrorisme o amenaces.

De fet, el delicte que s’ha de tornar a jutjar, el d’injúries a la corona, no existeix en la legislació belga. Assenyalava que sí que hi havia una llei belga d’insults al rei, que datava de 1847 i imposava penes de fins a tres anys de presó. Però el mateix tribunal va tenir dubtes sobre l’aplicació d’aquest delicte, i va consultar-ne la legalitat al Tribunal Constitucional, el qual va dictaminar que era inconstitucional perquè no respectava la llibertat d’expressió i contravenia el Conveni Europeu de Drets Humans. D’aquesta manera, el Constitucional belga va tombar la llei i alhora va trencar la doble incriminació a Bèlgica i a l’estat espanyol que hauria permès l’extradició per aquest delicte.

La notícia és un revés per a Valtònyc, però no significa pas que se n’activi l’extradició, sinó que caldrà repetir el judici al tribunal de Gant que ja havia rebutjat l’euroordre.