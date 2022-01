El Pi reclama al Govern espanyol que torni a publicar el BOE en català

El grup parlamentari d’El Pi-Proposta per les Illes Balears ha registrat una Proposició no de Llei al Parlament per a reclamar al Govern de l’Estat que continuï publicant el BOE en català atès el caràcter de llengua oficial i pròpia de les Illes Balears.

El portaveu de la formació al Parlament, Josep Melià, ha criticat que s’hagi deixat de publicar el BOE en llengua catalana. «El fet que es deixi de publicar la versió en català suposa una anormalitat jurídica i, sobretot, un incompliment del deure de publicar les versions en les diferents llengües derivat de la condició de llengües oficials amb plens efectes jurídics», ha assegurat.

En la iniciativa presentada per la formació, s’insta el Congrés dels Diputats i el Senat espanyol a establir els mecanismes perquè les normes legals que aprovin tenguin la corresponent versió autèntica en llengua catalana, que aquesta sigui degudament publicada al BOE atès el caràcter de llengua oficial i pròpia de les Illes Balears.

Segons Melià, «per a l'ús correcte i oficial de qualsevol llengua, sobretot a l'àmbit del dret sigui davant el poder judicial o davant les administracions i d'acord amb el principi de seguretat jurídica, és absolutament necessari disposar de les versions autèntiques dels texts de les diverses normes jurídiques. Facilitant la feina dels diferents operadors jurídics i garantint així els drets i llibertats dels ciutadans».