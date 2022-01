MÉS rebutja l’etiqueta verda europea per a les nuclears i el gas natural

El portaveu adjunt de MÉS per Mallorca al Parlament, Josep Ferrà, ha presentat una iniciativa parlamentària perquè la Comissió Europea retiri de forma immediata l’etiqueta europea d’energia verda tant al gas com a l’energia nuclear. Ferrà ha explicat que «tant l’energia atòmica com el gas són altament contaminants i en cap cas es poden considerar com a verdes». Aquesta etiqueta verda fa que les dues puguin accedir a finançament públic provinent dels fons europeus Next Generation per valor de milions d’euros, fet que incidiria en una problemàtica que aquests mateixos fons suposadament han de tallar com és el finançament públic d’energies altament contaminants.

Ferrà, qui també és portaveu a la comissió parlamentària de Medi Ambient, ha explicat que aquesta decisió obeeix a interessos que poc tenen a veure amb la lluita contra l’escalfament global del planeta. En el cas concret del gas «la seva crema, genera emissions que contribueixen al canvi climàtic i les partícules que es generen en aquesta crema són altament tòxiques, provocant greus problemes per a la salut de les persones». Hi ha estudis que afirmen que un 10% de les morts a l’Estat espanyol són conseqüència d’aquests casos contaminants.

D’altra banda, el diputat de MÉS per Mallorca s’ha referit a l’energia nuclear també com a perillosa i altament contaminant. «La gestió dels residus nuclears després de la seva utilització són molt problemàtics perquè resulten molt perillosos i altament contaminats durant milers d’anys». De fet, ha continuat Ferrà, «aquesta problemàtica encara no està resolta i apostar més per l’energia nuclear generaria encara més residus i ningú vol un cementiri nuclear prop de ca seva per motius obvis». La possibilitat d’un greu accident dins una central nuclear tampoc es pot descartar. «Les conseqüències d’accidents com el de la central de Fukushima al Japó o el de Txernòbil a Ucraïna encara són presents i ho seran durant milers d’anys. Com és possible que la Comissió Europea reconegui una energia així com energia verda?», ha lamentat Ferrà.

El document que defensa la iniciativa parlamentària de MÉS per Mallorca posa en antecedents les verdaderes raons històriques d’aquesta decisió que res tenen a veure amb la lògica que imposa la lluita contra el canvi climàtic. A la dècada dels 50 del segle XX de la mà del general de Gaulle l’Estat francès aposta decididament per l’energia atòmica. De fet, França és amb molta diferència el país europeu amb més centrals nuclears – el 72% de l’energia francesa és atòmica amb un total de 56 centrals per les 7 de l’Estat espanyol o les 6 d’Alemanya–. És evident que l’energia nuclear és primordial dins l’estructura productiva francesa com a segona potència econòmica europea després d’Alemanya. Per la seva part, en el cas teutó l’aposta estratègica feta anys enrere per les elits alemanyes va consistir a tancar les seves nuclears i fer una aposta ferma pel gas natural provinent dels Urals.

«Els lobbies del gas i atòmic s’han unit a França i Alemanya perquè aquestes dues energies siguin considerades energies netes. Les dues primeres potències econòmiques de la Unió Europea van prendre decisions equivocades en el passat des de la lògica de la lluita contra l’escalfament global del planeta. És evident que tant en el cas de l’energia nuclear a França com en el del gas a Alemanya s’estan imposant els interessos particulars dels principals estats comunitaris i el de les seves grans empreses», ha explicat Ferrà.

L’objectiu que s’amaga darrere aquesta decisió és la possibilitat d’accés a milions d’euros del fons europeus Next Generation per part de les companyies de gas i els productors d’energia nuclear. «Des de MÉS per Mallorca observam amb estupefacció com la Comissió Europa posa en risc el futur de les persones apostant per energies que formen part d’un passat contaminant i destructiu. Apostar per les energies renovables de veritat com la solar o l’eòlica entre altres, pot convertir Europa en territori productor d’energia i així baixaria la dependència de països extracomunitaris com Rússia o Algèria. No es pot explicar la pujada del preu de la llum sense explicar l’alta dependència que tenir del gas rus i algerià», ha incidit Ferrà.

El document acaba demanant al Govern de l’Estat espanyol mantenir la posició en contra de la classificació de les energies nuclears i del gas com energies verdes dins la normativa europea.