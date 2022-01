El PP diu que ha aconseguit que el castellà sigui llengua vehicular a la nova Llei d'Educació

La delegació del Partit Popular espanyol a les Balears ha emès un comunicat en el qual reivindica que ha aconseguit «incorporar de moment 70 esmenes a la llei balear d'Educació», entre les quals la que garanteix «les dues llengües oficials com a llengües vehiculars en l'ensenyament».

El portaveu del PP al Parlament, Toni Costa, celebra que «les nostres esmenes presentades han permès millorar el text de la llei». En aquest sentit, el portaveu popular destaca que «s'hagi incorporat el castellà com a llengua vehicular, l'ús de les modalitats lingüístiques a les aules o que s'hagi suprimit el concepte immersió, encara que a la pràctica encara li deixa la porta oberta».

Precisament, aquest és un dels punts pel qual el portaveu del partit dretà lamenta que encara no es pot donar suport a la llei. «Encara que celebrem que s'inclogui el castellà com a llengua vehicular, la llei deixa la porta oberta a la immersió en no posar cap mínim en castellà, la qual cosa va en contra de l'última sentència del Suprem i que pot traduir-se en un degoteig de sentències en aquells centres que apliquin la immersió», assenyala Costa. «No demanam res diferent al que ja està fent el propi PSOE» al País Valencià, ha afegit.

També es mantenen les diferències sobre qüestions com les reivindicacions de l'escola concertada, la 'lliure elecció' de centre, la concertació de l'educació de 0 a 3 anys o l'atenció a nens amb necessitats especials, que ara com ara no han estat incloses en el text de la llei.