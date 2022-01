Antònia Jover: «Les nostres polítiques només estan condicionades pels nostres ideals, no li devem res a ningú»

La coordinadora de Podemos Balears, Antònia Jover, ha assegurat que les polítiques de la formació «només estan condicionades pels nostres ideals d'un món més just i més sostenible», posant l'accent que el partit «no li deu res a ningú».

Segons ha informat Podemos, la coordinadora s'ha dirigit aquest dissabte a la nova executiva autonòmica de la formació a les Balears asseverant que «la gran fortalesa de Podemos és que no li deu res a ningú, només a la gent de les Illes». «Les nostres polítiques només estan condicionades per la meta d'aconseguir un món més just i sostenible», ha afegit.

Jover, que ha presidit aquest dissabte el seu primer Consell Ciutadà Autonòmic del partit, ha explicat abans de començar la sessió que «Podemos és l'alternativa real a aquells que volen governar per a arrasar amb tot i amb tots. Aquells que venen a col·locar les Illes en el cim de la corrupció, els de les polítiques del desenvolupisme salvatge que acaba amb tot el patrimoni cultural, i que amenacen de destruir a base de retallades els pilars socials bàsics com la sanitat i l'educació».

«Unidas Podemos està fent possible, des dels governs, polítiques socials que estan protegint la gent i que estan fent que les Illes i Espanya avancin», ha destacat Jover.

Així, ha fet valdre l'«haver impulsat l'Ingrés Mínim Vital, les successives pujades del Salari Mínim Interprofessional i la Llei d'Habitatge». També, ha continuat, el fet d'«haver aconseguit posar d'acord a la patronal i sindicats per a recuperar drets per als treballadors amb la Reforma Laboral».

«Precisament en el Govern estem protegint i fomentant el nostre sector primari i afermant la transició energètica tant en el seu vessant ambiental com social. Són dos sectors clau per al futur de les Illes i també per a demostrar que som capaces de gestionar d'una manera diferent a com s'ha fet anteriorment», ha assenyalat la coordinadora.

En aquest sentit, Jover ha explicat que «la presència de Podemos és garantia d'ampliació de drets i nous avanços socials», enfront de «l'ascens fulgurant de la ultradreta i la radicalització trumpista del PP». Per això, ha afegit, «des de Podemos no es té millor arma que ser possibilitador d'un futur real de benestar per a la ciutadania».

Així mateix, ha insistit que «Podemos és l'alternativa real a un PP que necessitarà a Vox per a governar a les Balears». «Podemos ha de continuar sent qui marqui el rumb dels grans avanços que estan per arribar a les Illes, i la garantia que no es farà ni un pas enrere quant als drets ja aconseguits», ha dit.

Aquest Consell Ciutadà Autonòmic és el primer que el partit ha celebrat en 2022 i el primer de la nova executiva autonòmica. Així, Podemos a les Balears ha començat una nova etapa, liderada per Jover i en sintonia amb la direcció estatal de Ione Belarra, després d'haver obtingut aquesta el 82% dels vots dels inscrits el desembre passat per a convertir-se en nova coordinadora general del partit a l'arxipèlag.