El Pi insta el Consell de Mallorca a elaborar una proposta per a canviar la Llei d’Artesania

El Pi-Proposta per les Illes Balears ha presentat una moció al Consell de Mallorca perquè s’elabori una proposta per canviar la Llei d’Artesania, amb la idea que es traslladi al Parlament on es modifiqui segons aquesta proposta. Pere Soler ha explicat que «també és important poder impulsar l’activitat artesana. Necessitam una artesania potent, i propulsar els nostres productes cap a la internacionalització».

El portaveu de la formació al Consell, Pere Soler, ha manifestat que l’artesania és «una activitat a la qual cal donar-li suport en els futurs anys a Mallorca, no només per una qüestió cultural i social sinó per la qüestió econòmica. Hem de diversificar el nostre model econòmic, i l’artesania ha de ser un motor d’aquest».

El polític inquer reclama que des de les institucions s’implementen més eines de divulgació i d’impuls del negoci, com dotació per a comunicació, publicitat, botigues onlines i xarxes socials entre altres. També, «protegir el sector davant intromissions, modernitzar-lo i potenciar la formació d'artesans».