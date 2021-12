L'Intergrup Pau i Llibertat per al Poble Sahrauí insta el Govern espanyol a protegir l'activista Sultana Khaya de les forces de seguretat marroquines

La majoria dels parits de l'Intergrup Pau i Llibertat per al Poble Sahrauí -PSIB-PSOE, Unides Podem, Més per Mallorca, Ciutadans, El Pi-Proposta per les Illes i Més per Menorca, entre d'altres-, han registrat en el Parlament una Proposició No de Llei (PNL) per demanar a l'ONU, la Unió Europea i el Govern espanyol que actuïn per protegir la integritat de Sultana Khaya, una activista que pateix l'assetjament per part de les forces de seguretat marroquines. L'objectiu és visibilitzar la vulneració dels drets humans al Sàhara Occidental per part de les forces de seguretat marroquines en relació amb la població sahrauí que resideix als territoris ocupats, així com mostrar tot el suport a l'activista.

Des del 19 de novembre, Khaya i la seva família estan rebent un assetjament constant al voltant del seu domicili, a Bojador, amb maltractaments físics i psicològics, agressions i violacions per fer onejar la bandera de la República Àrab Sahrauí Democràtica (RASD) des de ca seva. Concretament, Khaya i la seva família fa més de 300 dies que pateixen arrest domiciliari, sense ordre judicial, per reivindicar pacíficament l'autodeterminació del Sàhara.

La instància

Aquesta Proposició No de Llei insta, en concret, al Govern espanyol a garantir la protecció de l'activista i exigeix al govern marroquí que respecti el Dret Internacional Humanitari. També sol·licita als organismes internacionals que facilitin l'enviament, de manera urgent, d'una comissió mèdica internacional al domicili de Khaya per assistir i atendre l'activista i la seva família enfront d'aquesta flagrant violació dels drets humans i n'asseguri la salut.

Així mateix, el Parlament demana a l'executiu espanyol que assumeixi la seva responsabilitat respecte del darrer territori no autònom del continent africà i lideri, juntament amb la Missió de les Nacions Unides pel Referèndum al Sàhara Occidental (MINURSO), la celebració del referèndum inclòs al pla de pau establert per l'ONU el 1991.