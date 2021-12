[VÍDEO] Boye: «El cas Valtònyc és el d'un jove mallorquí perseguit a Espanya, que acaba amb la reforma de la legislació belga»

Gonzalo Boye va ser a Palma per presentar el seu darrer llibre, titulat 'Cloacas? Claro que sí' en un acte organitzat per la delegació a les Illes Balears del Consell per la República.

Durant l'acte va parlar dels diversos casos en els quals hi intervé en tant que advocat i també es va referir al cas Valtònyc i a les repercussions que té a nivell d'Estat espanyol, però també a ninell d'Estat belga i de la legislació de la Unió Europea.

En el següent vídeo podeu escoltar l'esplicació de Boye sobre el cas Valtònyc: