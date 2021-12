Més per Menorca aconsegueix 10 milions d'euros per a l'illa a canvi del suport als Pressupostos per al 2022

Les negociacions entre Més per Menorca i el Govern per als Pressupostos per al 2022 s’han tancat aquest dimarts amb el suport dels menorquinistes als comptes autonòmics a canvi d'incloure quatre milions d'euros als pressupostos per finançar projectes clau per a Menorca i sis milions i mig més a través dels Fons Europeus.

Entre les inversions incloses destaca el col·lector d'aigua residual de Maó, per tal d'obrir una nova via pel sanejament de Maó que passi per la ronda, cap a la depuradora de Maó i Es Castell, que alleugereixi així la càrrega del col·lector que ara passa pel port de Maó i que sovint fa vessaments, així com evitar infiltracions que aquest col·lector pateix d'aigua de mar. En segon lloc, una de les altres inversions aconseguides pels menorquinistes és relativa a l'escorxador de Ciutadella, per tal de dotar-lo d'una depuradora, garantint la seva sostenibilitat econòmica i tècnica. Ambdues inversions són imprescindibles per reduir l’impacte al medi ambient.

A més d'aquestes dues grans inversions, Més per Menorca ha aconseguit incloure als pressupostos altres inversions, com ara la rehabilitació del Reial Alcàsser de Ciutadella, que havia quedat desprogramada per la pandèmia i que havia de ser finançada amb fons provinents de l'Impost del turisme sostenible i que els menorquinistes ara aconsegueixen recuperar. Per altra banda, Més per Menorca ha aconseguit 30.000 € per a la redacció del projecte del Centre de recerca d'arqueologia, una inversió que ja figurava a l’acord d'investidura signat el 2019 entre els menorquinistes i el Govern. Aquesta era una inversió que també havia quedat desprogramada per la pandèmia i una peça fonamental per a la Menorca Talaiòtica. Finalment, destaquen 30.000 € addicionals per donar suport a la Cambra de comerç de Menorca; 150.000 € addicionals per a les escoles municipals de música, per tal que aquesta partida arribi als 400.000 €; i finalment, 200.000 € per a un programa de formació en llengua catalana per al personal d'IB-Salut, entre d'altres.

Per altra banda, hi ha dues inversions clau que reclamaven els menorquinistes, però que no han entrat a l'acord. D’una banda, el projecte dels pluvials del polígon d'Alaior, unes obres per a la qual els menorquinistes sol·licitaven 1,4 milions d’euros per fer la primera fase. De la mateixa manera, tampoc s’hi ha pogut incloure la recuperació de s'Enclusa, a Ferreries, per tal d'allotjar-hi el centre d'interpretació Menorca Reserva de Biosfera, per als quals els menorquinistes en demanaven un milió d’euros per començar el condicionament exterior de l'espai i el tancament. Amb tot, el portaveu de Més per Menorca al Parlament, Josep Castells, ha mostrat confiança en què aquestes dues obres es financin amb el Factor d'insularitat previst al Règim Especial de les Illes Balears i ha assegurat que seguiran pressionant perquè sigui així.

Segons Josep Castells, portaveu dels menorquinistes al Parlament, Més per Menorca «demostra una vegada més que és un instrument eficaç per traslladar les demandes més importants i garantir millores per Menorca».